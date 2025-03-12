"قرار خاطئ".. خبير لوائح يكشف الموقف القانوني الحالي للنادي الأهلي

كتبت-هند عواد:

كشف محمد بيومي خبير اللوائح، الموقف القانوني للنادي الأهلي، بعد انسحابه من مباراة الزمالك، احتجاجا على تعيين طاقم تحكيم مصري لإدارة القمة، وتهديده بالانسحاب من المسابقة.

وقال محمد بيومي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "الرابطة والاتحاد يديران المسابقة ومن حقهما تعيين المناسب من حكام، ولا يحق لأي ناد الاعتراض على هذا التعيين، أقصى ما يستطيع النادي أن يطالب به العدالة والشفاهية، لكن ليس من حقه تحديد حكام من الداخل أو الخارج، و استقدام حكام أجانب مبادرة من الاتحاد، على أن يتحمل النادي التكلفة، لكنه ليس ملزما بهذا الأمر طوال الوقت".

وأوضح: "مطالبة الأهلي أو التحجج بأنه طالب الرابطة بحكام أجانب هذا مرفوض ولا يحق بموجبه الانسحاب، اللائحة تنص على أن الانسحاب الأول عقوبته خصم 3 نقاط واعتباره خاسرا 3-0، بالتالي سيتم خصم 6 نقاط من الأهلي، وإذا انسحب من المسابقة أو مباراة أخرى، تسحب نتائجه كلها يعتبر منسحبا من المسابقة، ويتم تغريمه بمبلغ 20 مليون جنيه ويخفض للدرجة الأدنى وهي الرابعة، هذا يعني أنه يحتاج إلى 4 سنوات للعب في الممتاز من جديد، وطبقت اللائحة على الزمالك الموسم الماضي، وخصم منه 6 نقاط، هذه اللائحة تطبق على الجميع".

وأضاف: "نفترض أن الأهلي انسحب، هذا سيتسبب بضرر كبير للمسابقة وانخفاض لمستواها وعوائدها المالية، الضرر سيكون على جميع الأندية، أيضا لو قلنا الاتحاد والرابطة سيجاملان الأهلي، الزمالك لن يسكت وانسحاب الزمالك مثل الأهلي سيضر بالمسابقة".

واختتم محمد بيومي: "إدارة النادي الأهلي والخطيب اتخذا قرار خاطئ، وذلك لارتكاب خطأ مثل هذا والانسحاب دون سبب منطقي، هل أنت خائف تلعب المباراة؟، لا توجد مبررات كافية ومنطقية لهذا الأمر، والأهلي ليس لديه إصابات واللاعبين جاهزين والزمالك منهار تماما لماذا تنسحب؟".

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