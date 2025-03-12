مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

إيندهوفن

دوري أبطال أوروبا

ليل

- -
19:45

بروسيا دورتموند

الدوري المصري

فاركو

- -
21:30

البنك الاهلي

جميع المباريات

إعلان

"في المستشفى".. لاعب الأهلي يطلب الدعاء لابنته بالشفاء

03:13 م الأربعاء 12 مارس 2025

فريق الأهلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

طالب رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول للنادي الأهلي، الجماهير بالدعاء لابنته التي تعاني من وعكة صحية.

ونشر ربيعة صورة لها من المستشفى على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام وكتب: "اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاك شفاءً لا يغادر سقما، اللهم اشفي غاليا وعافيها يارب، دعواتكم".

جدير بالذكر، أن النادي الأهلي رفض خوض مباراة الزمالك التي كان مقررا لها أمس الثلاثاء، في بطولة الدوري المصري الممتاز، اعتراضا على عدم تعيين حكام أجانب للمباراة.

ويحتل حاليا بيراميدز المركز الأول في جدول الدوري برصيد 42 نقطة، ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 39 نقطة، وفي انتظار خصم ثلاث نقاط أخرى في نهاية الجدول، والزمالك في المركز الثالث برصيد 35 نقطة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي فريق الأهلي أخبار الأهلي رامي ربيعة لاعب الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

البنزين والدولار والدين.. صندوق النقد يحث مصر على تنفيذ هذه الإجراءات
"أخطر وجبة في رمضان".. حسام موافي يحذر من كارثة بعد الصيام
لماذا لم يعلن فوز الزمالك حتى الآن رغم انسحاب الأهلي؟.. رابطة الأندية توضح