"في المستشفى".. لاعب الأهلي يطلب الدعاء لابنته بالشفاء

كتب- محمد خيري:

طالب رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول للنادي الأهلي، الجماهير بالدعاء لابنته التي تعاني من وعكة صحية.

ونشر ربيعة صورة لها من المستشفى على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام وكتب: "اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاك شفاءً لا يغادر سقما، اللهم اشفي غاليا وعافيها يارب، دعواتكم".

جدير بالذكر، أن النادي الأهلي رفض خوض مباراة الزمالك التي كان مقررا لها أمس الثلاثاء، في بطولة الدوري المصري الممتاز، اعتراضا على عدم تعيين حكام أجانب للمباراة.

ويحتل حاليا بيراميدز المركز الأول في جدول الدوري برصيد 42 نقطة، ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 39 نقطة، وفي انتظار خصم ثلاث نقاط أخرى في نهاية الجدول، والزمالك في المركز الثالث برصيد 35 نقطة.