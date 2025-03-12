بيان عاجل.. الزمالك يعلن اجتماعا هاما للمجلس بحضور ميدو وحازم إمام

كتب- محمد خيري:

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب اجتماعاً مهماً اليوم الأربعاء بحضور جميع أعضاء المجلس وذلك بمقر النادي.

ووفقا لبيان نادي الزمالك، سيتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات التي تخص شؤون النادي والفرق الرياضية المختلفة، وعقد جلسة مع لجنة التخطيط والتطوير لقطاع كرة القدم والتي يترأسها الكابتن حسين لبيب وتضم كل من أحمد حسام "ميدو" وحازم إمام وعمرو الجنايني.

وستقوم اللجنة اليوم بعرض التصور المقدم منها لإعادة هيكلة قطاع كرة القدم والعمل على تطوير هذا الملف على مستوى جميع فرق الكرة بالنادي.

وفي نفس الوقت يستعرض مجلس الإدارة التصور المقترح بخصوص إدارة الإعلام بالنادي خلال الفترة المقبلة، وكذلك بحث الهيكلة المالية والتنظيمية بالنادي.

جدير بالذكر، أن فريق الزمالك حسم نقاط مواجهة الأهلي التي كام مقرر لها أمس الثلاثاء في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما رفض الأحمر التواجد في الملعب، اعتراضا على عدم تعيين حكام أجانب.