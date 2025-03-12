لماذا اختلفت إجراءات الرابطة في التعامل مع انسحاب الأهلي والزمالك؟

كتب- محمد خيري:

مازالت أزمة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي التي كان مقررا لها أمس الثلاثاء، في بطولة الدوري المصري الممتاز، تثير الرأي العام في الشارع الرياضي المصري حتى الآن.

ولم يحضر فريق الأهلي للمباراة، اعتراضا على عدم إسناد اللقاء لحكام أجانب، في المقابل تواجد فريق الزمالك في الملعب، بشكل طبيعي ومعه الحكام المكلفون بإدارة المباراة بقيادة محمود البسيوني.

حكم المباراة نزل إلى أرض الملعب ومعه فريق الزمالك، وانتظر لمدة 20 دقيقة، وفقا للوائح، تحسبا لوصول فريق الأهلي للملعب ولكنه لم يحدث وهو ما دعا لإنهاء المباراة بانسحاب الأحمر.

ولكن حتى الآن لم تصدر رابطة الأندية المصرية، القرار الرسمي باعتبار نادي الزمالك فائزا، باللقاء مع خصم 6 نقاط من الأهلي، مثلما حدث في الموسم الماضي حيث انسحب الزمالك ورفض التوجه للملعب تم إعلان فوز الأحمر بشكل فوري.

لماذا اختلفت إجراءات الرابطة في التعامل؟

وأوضح مصدر داخل رابطة الأندية، أنه في الموسم الماضي، أعلنت إدارة نادي الزمالك الانسحاب بصورة رسمية عن خوض لقاء الأهلي، ليكون قرار الانسحاب قد تم رسميًا من جانب إدارة القلعة البيضاء.

وبعدها، قامت رابطة الأندية المصرية بإعلان خسارة الزمالك واحتساب الفوز لفريق الأهلي والحصول على نقاط المباراة دون الانتظار حتى نهاية الجولة لكن في حالة النادي الحالي، الوضع مختلف.

ولكن حال مباراة الأمس، لم يعلن النادي الأهلي الانسحاب رسميًا من خوض اللقاء، لذلك ستنتظر الرابطة تقرير الحكم على أن يتم الإعلان عن القرارات بعد نهاية الجولة.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن القرارات بصورة رسمية يوم الجمعة المقبلة، بعد نهاية مباريات الجولة، والتي ستختتم مساء غدٍ الخميس بين الإسماعيلي وطلائع الجيش.

ووفقا للمصدر أكد أن القرارات ستكون اعتبار فوز فريق الزمالك 3\0، مع خصم 6 نقاط من النادي الأهلي.