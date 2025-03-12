"هل ستطبق اللائحة على الأهلي؟".. ماجد سامي يعلق على أزمة مباراة القمة

كتبت-هند عواد:

علق ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة، على أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وانسحاب الأحمر من خوض اللقاء، احتجاجا على تعيين طاقم تحكيم مصري لإدارة المباراة.

وكتب ماجد سامي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "سقطة جديدة لصناعة كرة القدم المصرية مع ما سيتبعها من أحداث قادمة".

وأضاف: "هل يستمر الأهلي في تهديده؟ و هل ستطبق عليه اللائحة كما تطبق على الجميع إن لم يستكمل المسابقة؟".

ولم يذهب لاعبو الأهلي إلى ستاد القاهرة الدولي لمواجهة الزمالك، في قمة الدوري المصري، بسبب رفض مجلس إدارة الأحمر خوض اللقاء بطاقم تحكيم مصري، وانتظر محمود بسيوني 20 دقيقة بعد انطلاق صافرة اللقاء، لينهي المباراة في وجود لاعبي الزمالك.

ووفقا للوائح الاتحاد المصري لكرة القدم، يتم اعتبار الأهلي خاسرا في المباراة بنتيجة 3-0، مع توقيع عقوبة مالية عليه وخصم 3 نقاط من رصيده.

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