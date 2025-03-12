"بدأت الكرة بالمراهنات وحياتي كانت معدومة".. محمد رمضان يروي تفاصيل حياته المأساوية

كتب- محمد خيري:

روى محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي، تفاصيل مأساوية منذ طفولته، حيث مر بظروف صعبة، خاصة وأنه من أسرة فقيرة.

وقال محمد رمضان في البرنامج الإذاعي "كلم ربنا": "أنا تربيت في أسرة فقيرة، في إمبابة، والدى كان موظف واتفصل".

أضاف: "مبتكسفش أقول إني حاصل علي دبلوم صنايع، كنا 9 اخوات، وأبويا وأمي، يعني 11 فرد عِشنا في شقة أوضة وصالة مساحتها 44 متر".

أكمل: "حياتي كانت معدومة، بدأت لعب الكرة بالمراهنات، وكنت كل يوم أحد استنى العيال اللى شغالين فى الورش وألاعبهم وأكسبهم، كنت بكسب كويس من فلوس المراهنات، وأخواتى مكملوش تعليم، اللي فى ورشة أحذية واللي صنايعي وإحنا 3 صبيان بس والباقي بنات".

أوضح: "كل ما أمر بظروف صعبة أفتكر الشقة الـ 44 متر اللي كنا عايشين فيها، فارضى بالوضع اللى أنا فيه، يعنى كنت فين وبقيت فين".

وتابع: "لعبت كوره بالصدفة، ورحت الترسانة والأهلي بالصدفة رغم إني فشلت في البداية كتير أروح الأهلي، لكن أول ماتش لعبته في حياتي أحرزت 6 أهداف مرة واحدة فكانت فاتحة خير عليا وعلى أسرتي".

وأختتم: "عندي مواقف صعبة كتير لكن مرة قعدت 18 شهر بدون شغل، ومعنديش دخل، فوصلت عند الشهر الـ17، مراتى كان معاها دبلة دهب بس، ومعايا طفلين أولادي، والأمور صعبة، فبدأت أكلم ربنا فك كربي، ففكها عليا بحاجات محلمش بيها".

واختتم تصريحاته: "رغم قسوة الفترة دي أنا عمري ما تخلّيت عن مساعدة أهلي، واستلفت فلوس كتير عشان أمى وأبويا، مرة وانا رايح أديهم الفلوس حسّيت إن فى خبر كويس جاي، وفعلا جالي شغل مدير الكرة في النادي المصري، وطلبت مرتب كبير ووافقوا عليه في التوقيت ده".