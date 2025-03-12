لماذا لم يعلن فوز الزمالك حتى الآن رغم انسحاب الأهلي؟.. رابطة الأندية توضح

كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل رابطة الأندية المصرية، سبب عدم إعلان فوز الزمالك حتى الآن بمباراة القمة، أمام نظيره الأهلي، في ظل رفض الأحمر خوض المباراة.

وتواجد نادي الزمالك في استاد القاهرة أمس الثلاثاء، ولكن لم يصل الأهلي إلى الملعب، وأعلن عدم خوض المباراة، في ظل عدم تواجد حكام أجانب، ورفض لعب المباراة بحكام مصريين.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن ما حدث في مباراة الأمس، يعد واقعة انسحاب للنادي الأهلي من اللقاء، ويحسب نتيجة المباراة لنادي الزمالك.

وأضاف المصدر: "سوف يتم إعلان النتيجة بالعقوبات بالكامل بعد 48 ساعة من انتهاء الجولة كما هو متبع، وسيتم احتساب الثلاث نقاط لنادي الزمالك، مع خصم 6 نقاط من الأهلي، 3 نقاط الخاصة بالمباراة وثلاث نقاط في آخر الدوري".

وأكمل المصدر: "أن موقف انسحاب الأهلي أمس مختلف تمام عن انسحاب الزمالك في الموسم الماضية، حيث أن الأخير أعلن قبلها بأيام نيته عدم خوض المباراة لذلك تم إلغاؤها بناء على قراره والتفاوض مع النادي الأهلي لعدم الذهاب للملعب لكي لا يخرج المظهر بشكل سيء، وتم الإعلان عن فوزه بشكل مباشر بعد المباراة".

وتوقف النادي الأهلي بعد انسحابه من المباراة عند رصيد 39 نقطة، في المركز الثاني بجدول المسابقة، بينما ارتفع رصيد الزمالك إلى 35 نقطة في المركز الثالث.