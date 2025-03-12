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"ده قرار المجلس".. كواليس اشتباك عمرو السولية مع أحد المشجعين بسبب الانسحاب من القمة

12:45 م الأربعاء 12 مارس 2025

اشتباك عمرو السولية مع أحد أعضاء الجمعية العمومية

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كتب-مصراوي:

اشتبك عمرو السولية قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع أحد أعضاء الجمعية العمومية بالنادي، أثناء وجود الفريق بفرع النادي بمدينة مصر، بسبب الانسحاب من مباراة القمة.

وكشف مصدر مطلع في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، كواليس اشتباك عمرو السولية مع عضو الجمعية العمومية، بسبب انتقاده لعدم ذهاب الفريق لمواجهة الزمالك.

وقال المصدر: "عمرو السولية رد بأن هذا ليس دوره وقرار مجلس الإدارة، بعدها تفاقم الوضع وتبادل الثنائي بالألفاظ الخارجة".

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فندق الإقامة قبل ساعتين من مباراة القمة، لكنها بدل التوجه إلى ستاد القاهرة، توجهت إلى مقر النادي بمدينة نصر.

وانسحب الأهلي من مباراة الزمالك، احتجاجا على تعيين طاقم تحكيم مصري لإدارة اللقاء، وهدد بالانسحاب من المسابقة.

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