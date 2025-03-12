"أتوبيس الزمالك وظروف قهرية ورفض الأهلي".. قصة 4 انسحابات لـ"ديربي القاهرة" آخر 5 سنوات

كتبت-هند عواد:

شهدت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، مساء أمس، أزمة بسبب انسحاب الأحمر ورفضه الذهاب إلى ستاد القاهرة الدوري، احتجاجا على إسناد إدارة اللقاء لطاقم تحكيم مصري.

وتعد هذه المرة الرابعة خلال آخر 5 سنوات، التي لم يلعب فيها "ديربي القاهرة"، بسبب رفض حضور لاعبي أحد الفريقين.

الانسحاب الرابع من نصيب الأهلي

رفض مجلس إدارة النادي الأهلي خوض مباراة القمة ضد الزمالك، بسبب طلب إسناد اللقاء إلى طاقم تحكيم أجنبي، وأصدر النادي بيانا رسميا صباح أمس، رفض فيه خوض اللقاء دون وجود تحكيم أجنبي أو عربي، مهددا بالانسحاب من المسابقة.

ومن جانبه، أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا رسميا، بتعيين محمود بسيوني لإدارة مباراة القمة، مشيرا على أنه يثق بالحكام المصريين.

ورفض الزمالك جميع محاولات تأجيل مباراة القمة، مهما كانت المبررات مثلما ذكر بيان النادي، كما رفض تغيير طاقم التحكيم أو تأخير موعد المباراة 60 دقيقة.

ووفقا للوائح الاتحاد المصري لكرة القدم، يعتبر الفريق المنسحب خاسرا اللقاء بنتيجة 3-0، مع خصم 3 نقاط من رصيده.

وأرسل الزمالك، خطابا رسميا إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة، للمطالبة بالحصول على نقاط مباراة الأهلي.

إلغاء القمة 128 بسبب ظروف قهرية

لقى لقاء القمة 128 بين الأهلي والزمالك، في الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي 2024، نفس مصير مباراة أمس، وهذه المرة لم يذهب فريق الأهلي إلى ملعب المباراة، بعدما أبلغ الذهاب رابطة الأندية بعدم خوض اللقاء.

وأصدر الزمالك بيانا رسميا، أعلن فيه انسحابه من قمة الدوري وعدم استكمال المسابقة، وقال: "تؤكد إدارة النادي أنها تعلم جيداً أن جماهير الزمالك العظيمة دوماً تعشق اللحظات التي يلعب فيها فريق كرة القدم، كما تعلم أن المنافسة الشريفة كانت باستمرار شعارها على مدى أكثر من قرن من الزمان، إلا أن ظروفاً قهرية تمنعها من فعل ذلك في مباراة الدوري، المقرر إقامتها غداً، نظراً لغياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي ترسيه قواعد ومبادئ كرة القدم".

ووفقا للوائح الاتحاد المصري لكرة القدم، تم اعتبار الأهلي فائزا بالمباراة 2-0، بعدما تلقى خطابا من رابطة الأندية، يفيد بإلغاء اللقاء.

انسحاب الزمالك من السوبر بسبب كهربا

رفض الزمالك خوض نهائي كأس السوبر المصري 2023 في الإمارات، ليدخل بيراميدز الذي خسر اللقب بهدف نظيف، بدلا منه، وجاء انسحاب الأبيض بسبب محمود كهربا لاعب الأهلي السابق والاتحاد الليبي الحالي.

واحتج الزمالك على مشاركة كهربا في السوبر المحلي، وشلك بعدما تمت معاقبته بالإيقاف، وعلى إثر أحداث السوبر عوقب الزمالك بتوقيع غرامة مالية وحرمانه من المشاركة في النسخة التالية.

تعطل أتوبيس الزمالك بالناشئين

في عام 2020، كانت الأجواء متوترة بين الأهلي والزمالك، إذ أنه بعدما توج الأبيض بالسوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الترجيح، يوم 20 فبراير، وشهدت هذه المباراة اشتباكا بين اللاعبين، بعد طرد محمود كهربا في الثواني الأخيرة.

وكان من المقرر أن تقام قمة الدوري المصري، بعد 4 أيام من السوبر، بالتحديد يوم 24 فبراير، وهو ما رفضه مرتضى منصور رئيس الزمالك آنذاك، وطلب تأجيل اللقاء، مما قوبل بالرفض.

وقرر مجلس الزمالك خوض مباراة الأهلي بالناشئين، لتجنب العقوبات بسبب الانسحاب، وأرسل عددا من اللاعبين عبر حافلة الفريق، لكن هذا الأمر تزامن مع هطول أمطار غزيرة، وبعدها تحجج الزمالك بالزحام المروري على كوبري 6 أكتوبر.

وتم تأجيل موعد مباراة القمة 60 دقيقة، لكن لم تصل حافلة الزمالك وعادت إلى مقر النادي، وتم اعتبار الأهلي فائزًا 2-0 وخصم 3 نقاط من الزمالك، وتغريمه ماليًا.

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