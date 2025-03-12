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لاستغلال انسحاب الأهلي.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والمصري

11:25 ص الأربعاء 12 مارس 2025

فريق بيراميدز

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كتب- محمد خيري:

يحل الفريق الأول لنادي بيراميدز، ضيفا ثقيلا على نظيره المصري البورسعيدي، في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي، في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على استاد السويس الجديد، بالجولة الأولى من المرحلة الحاسمة لتحديد بطل الدوري المصري الممتاز.

ويبحث فريق بيراميدز، الابتعاد بالصدارة، خلال مواجهة اليوم، واستغلال تعثر الأهلي، بعد انسحابه من مواجهة الزمالك أمس في نفس البطولة.

ويحتل حاليا بيراميدز المركز الأول في جدول الدوري برصيد 42 نقطة، ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 39 نقطة، وفي انتظار خصم ثلاث نقاط أخرى في نهاية الجدول، والزمالك في المركز الثالث برصيد 35 نقطة.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي

وتنقل مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي، في التاسعة والنصف مساء، على قناة أون تايم سبورتس 1، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

فريق بيراميدز خاض حتى الآن 17 مباراة في مسابقة الدوري المصري، حيث حقق الفوز في 13 مباريات وتعادل في ثلاثة، وخسر مباراة واحدة.

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