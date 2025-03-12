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رسميا.. سانت إتيان الفرنسي يعلن انتقال بنتايج للزمالك بشكل نهائي

11:12 ص الأربعاء 12 مارس 2025

المغربي محمود بنتايك

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كتب- محمد خيري:

أعلن نادي سانت إيتيان الفرنسي، انتقال المغربي محمود بنتايج لاعب الفريق بشكل نهائي إلى نادي الزمالك، بعد تفعيل بند الشراء.

وانضم "بنتايج" لصفوف نادي الزمالك مطلع الموسم الحالي، من نادي سانت إيتيان، على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم، مع وضع بند للشراء مقابل مليون يورو.

وكتب النادي الفرنسي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "تم إعارة محمود بنتايج منذ بداية الموسم في الدوري المصري .. ونادي الزمالك التزم بدفع مبلغ تفعيل بند الشراء".

وأضاف: "نتمنى التوفيق للاعب محمود بنتايج مع نادي الجديد الزمالك في الفترة المقبلة".

جدير بالذكر، أن نادي الزمالك أعلن بشكل رسمي في الساعات الماضية، تفعيل بند شراء اللاعب المغربي، وتوقيعه عقدا مع نادي الزمالك لمدة 3 سنوات تنتهي موسم 2027\2028.

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