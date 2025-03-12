"معايا الدليل".. عضو اتحاد الكرة السابق يفجر مفاجأة بشأن منح الدوري لبيراميدز

كتب- محمد خيري:

فجر الإعلامي إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة، الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، مفاجأة بشأن مساعدة نادي بيراميدز، من أجل الحصول على لقب بطولة الدوري المصري هذا الموسم.

ورفض فريق الأهلي خوض مباراة الزمالك أمس، وانسحب، بسبب الاعتراض على عدم وجود حكم أجنبي، بعدما قرر اتحاد الكرة إسناد المباراة للحكم محمود البسيوني.

وقال إيهاب الكومي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "صدى البلد": "هناك العديد من الأدلة التي تؤكد وجود نية لدى الجبلاية لمنح بيراميدز لقب الدوري، سأعلن عن بعضها".

أوضح: "مباريات بيراميدز متصدر مجموعة المنافسين على اللقب يجب أن تتوازي مع مباريات زد الذي يتصدر مجموعة الهابطين ولكن مبارياتهما ليست متشابهة وبدون مقياس واضح".

وأكمل:"فريق بيراميدز سيخوض 7 مباريات خارج أرضه ولذلك فقد قرر القائمون على الكرة في مصر، منح لقب الدوري للفريق الذي يسجل أهدافا أكثر خارج ملعبه وهو ما يرجح كفة بيراميدز".

ويستعد بيراميدز، لمواجهة المصري البورسعيدي، في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الأولى من المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر فريق بيراميدز المسابقة، برصيد 42 نقطة، ويليه الأهلي برصيد 39 نقطة، والزمالك في المركز الثالث برصيد 35 نقطة.