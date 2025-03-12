كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع انسحاب الأهلي أمام الزمالك؟ (كوميك)

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أثار انسحاب فريق الأهلي من مواجهة الزمالك مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من مجموعة التتويج بالدوري العديد من ردود الفعل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكان الأهلي قد رفض خوض مباراة الزمالك بتحكيم مصري فيما ذهب لاعبو الزمالك إلى ملعب المباراة.

وأرسل نادي الزمالك، خطابا رسميا، إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة، للمطالبة بالحصول على نقاط مباراة الأهلي في الدوري المصري.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع انسحاب فريق الأهلي أمام الزمالك الاطلاع على الألبوم أعلاه:

اقرأ أيضًا:

"يضحك بمنتهى السذاجة".. عضو مجلس الأهلي يثير الجدل بمنشور

تحديد أول مواجهة.. الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا