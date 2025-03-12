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الزمالك يخاطب الرابطة ويطالب بنقاط مباراة الأهلي

12:56 ص الأربعاء 12 مارس 2025

الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (13)

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كتب - محمد القرش:

أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة، حسين لبيب خطاباً رسمياً إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة للمطالبة بالحصول على نقاط مباراة الأهلي في الجولة الأولى لمباريات المرحلة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وأكد الزمالك أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي التزم بالموعد المعلن للقاء، وتوجه إلى ملعب المباراة، في حين تغيب الفريق المنافس.

وطالب الزمالك بتطبيق اللائحة بالكامل أسوة بما حدث مع الفريق في قمة الدور الثاني بمسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي.

وكان محمود بسيوني حكم المباراة قام بإلغاء المباراة رسمياً بعد مرور 20 دقيقة نتيجة عدم وصول المنافس إلى ستاد القاهرة لخوض اللقاء.

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