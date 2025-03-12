10 صور لاحتفال زوجة محمد عواد بعيد ميلادها

كتب - محمد عبد السلام:

احتفلت حنين خالد زوجة النجم محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر بعيد ميلادها.

ونشرت زوجة محمد عواد صور احتفالها بعيد ميلادها وذلك عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفديوهات "إنستجرام"، وعلقت: "إنه عيد ميلادي"

وكان يلاقي اليوم نادي الزمالك نظيره النادي الأهلي في القمة رقم 130 ولكن انسحب النادي الأهلي من المباراة ليفوز الزمالك 3-0 طبقا للائحة الدوري المصري.