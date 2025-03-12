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"يضحك بمنتهى السذاجة".. عضو مجلس الأهلي يثير الجدل بمنشور

12:42 ص الأربعاء 12 مارس 2025

مجلس إدارة الأهلي

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كتب - محمد القرش:

كتب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، محمد الدماطي، منشورا أثار جدلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر الدماطي عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "المتضرر الوحيد على المدى الطويل مما يحدث في المشهد العام، هو من يضحك اليوم بمنتهى السذاجة".

وانسحب فريق الأهلي من مباراة الزمالك التي كان مقررا لها أمس الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدور الثاني بالدوري المصري الممتاز.

ووفقا للائحة المسابقات بالدوري المصري 2024/25، تم احتساب الزمالك فائزا بمباراة القمة رقم 130 بنتيجة 3-0.

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