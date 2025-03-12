أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك تصل لقسم شرطة مدينة نصر.. ما القصة؟

كتب - محمد خيري:

كشف مصدر "لمصراوي" أن الفريق القانوني بنادي الزمالك قام بتحرير محضر إثبات حالة حول قيام الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالتوجه لاستاد القاهرة لخوض اللقاء الذي كان مقررا اليوم وفقا للموعد المحدد من رابطة الأندية واتحاد الكرة.

وحرر النادي المحضر رقم 997 لسنة 2025 إداري ثان مدينة نصر.

وأثبت النادي خلال المحضر أن فريق الزمالك حضر إلى ملعب المباراة باستاد القاهرة في الموعد المحدد، ونزل لأرض الملعب وكذلك طاقم التحكيم إلا أن الفريق المنافس في المباراة لم يحضر حتى مرور الوقت المحدد وفقا للمادة 17 من لائحة المسابقات.

وبالتالي يعتبر فريق نادي الزمالك فائزاً بالمباراة ويحصل على 3 نقاط تضاف إلى رصيده.

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