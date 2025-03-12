قصة ضرب مختار التتش للاعبي الأهلي

كتبت-هند عواد:

يعتبر قائد الفريق بمثابة المايسترو الذي يتحكم في إيقاع الملعب، وكان صالح سليم أشهر قائد للأهلي عبر العصور، إلا أن تاريخه يحمل واقعة شهيرة، انتقده بسببها أسطورة الأحمر مختار التتش.

في مباراة الأهلي والترسانة بالدوري المصري موسم 1965/1964، والتي انتهت بهزيمة الأحمر بخماسية مقابل هدف، شهدت واقعة شهيرة بطرد صالح سليم قائد الفريق لزميله ميمى عبد الحميد من ملعب اللقاء.

وفي حوار نادر لمختار التتش نشر في عدد صحيفة الأهرام عام 1965، قال: "كنت أضرب اللاعبين لكني لم أكن أطردهم من المباريات الحساسة".

وروى التتش، أنه كان يضرب لاعبي الأهلي، لكنه لم يتورط في طرد لاعب من الملعب مهما كانت الأسباب، في اعتقاده أن هذا الأمر سيتسبب في فقد أحد جنوده، مشيرا إلى أن موقف صالح سليم كان للخلافات الشخصية.

وأضاف التتش: "ضربت صالح الوحش في إحدى المباريات بسبب شجار مع مراد فهمي، بسبب اختلافهما بمن يتولى مراقبة مساعد الهجوم فنهرتهما، وانتهزت فرصة لعبة مشتركة مع الوحش وسددت إلى صدره لكمة قوية وقلت له العب كويس يا وحش أحسن أقتلك".

وأثناء لعب الأهلي في الشام، تعرض التتش لموقف مشابهه، وقال في الحوار ذاته: "وجدت عبد الكريم صقر بيتدلع أثناء اللعب ويراوغ كثيرا فاقتربت منع وصفعته مرتين، قلت له بعد الماتش هرجعك مصر لكن العب دلوقتي".