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بعد تفعيل بند شرائه.. ماذا قدم محمود بنتايك معالزمالك؟

08:00 ص الأربعاء 12 مارس 2025
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  • عرض 9 صورة
    المغربي محمود بنتايك
  • عرض 9 صورة
    محمود بنتايك
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    محمود بنتايك من تدريبات الزمالك
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    محمود بنتايك
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    محمود بنتايك
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    محمود بنتايك
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    محمود بنتايك لاعب الزمالك (2)
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    محمود بنتايك لاعب الزمالك (3)
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كتبت-هند عواد:

أعلن مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، تفعيل بند شراء المغربي محمود بنتايك لاعب الفريق الأول لكرة القدم، من نادي سانت إتيان الفرنسي، ليستمر اللاعب مع الفريق لمدة 3 مواسم، حتى نهاية موسم 2027-2028.

وضم الزمالك محمود بنتايك من سانت إيتان الفرنسي، على سبيل الإعارة لمدة موسم، خلال الانتقالات الصيفية الماضية، مع بند أحقية الشراء، وهو ما أنهاه مجلس إدارة الأبيض.

ماذا قدم محمود بنتايك مع الزمالك؟

انضم محمود بنتايك إلى الزمالك، في أغسطس 2024، وخاض مع الفريق 21 مباراة، سجل خلالها هدفا وحيدا في شباك النادي الأهلي، بالدور الأول من الدوري المصري، وصنع 3 أهداف.

محمود بنتايك صاحب الـ25 عاما، لعب 90 مباراة خلال مسيرته مع مختلف الأندية، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 9 آخرين.

وحصد محمود بنتايك بطولة السوبر الأفريقي مع الزمالك بعد الفوز على الأهلي، بركلات الترجيح.

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محمود بنتايك الزمالك تفعيل بند شراء محمود بنتايك
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