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"ما هو عنده مليارات وصفته إيه؟".. مرتضى منصور يوجه رسالة ساخرة إلى ميدو بعد أزمة القمة (خاص)

11:47 م الثلاثاء 11 مارس 2025
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (8)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (13)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (7)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (4)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (3)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (2)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (1)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (15)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (5)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (10)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (6)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (12)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (9)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (11)
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    غياب الأهلي مع بداية مباراة الزمالك (2)
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    نزول الزمالك وغياب الأهلي (1)
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    نزول الزمالك وغياب الأهلي (2)
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    خلال انسحاب الأهلي في مباراة القمة
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    دكة بدلاء الأهلي فارغة
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (14)
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    جماهير الأهلي
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كتب- محمد الصاوي:

انتقد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، هجوم أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر الأسبق ضد الحكام المصريين على هامش أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي انتهت بانسحاب الأهلي أمام الزمالك في استاد القاهرة الدولي.

وقال مرتضى منصور في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الثلاثاء:" الأخ ميدو معرفش إيه صفته في الزمالك قاعد ينتقد الحكام المصريين؛ طيب ما تجيب أنت حكام أجانب ما هو عندك مليارات".

وتابع "منصور" فرحان ليه يا ميدو.. إيه ذنب الجماهير دي كلها في الاستاد والملايين في العالم العربي؛ لو أنا كنت رئيس الزمالك في هذا الموقف كنت هبقى حزين لأني عملت ده قبل كدة- يقصد الانسحاب- بس عملته في ظروف تانية لأني حميت اللاعيبة أولا؛ والملعب وقتها مكنش فيه جمهور، لكن دلوقتي الوضع مختلف وكان ممكن تحصل مجزرة في الملعب النهاردة".

لمتابعة تغطية خاصة لأزمة انسحاب الأهلي من مباراة القمة أمام الزمالك (اضغط هنا)

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مرتضى منصور أحمد حسام ميدو الأهلي الزمالك مباراة القمة انسحاب الأهلي
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