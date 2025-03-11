مرتضى منصور يفجر مفاجأة: لو كنت رئيسا للزمالك اليوم لاتخذت هذا القرار (خاص)

كتب ـ محمد الصاوي:

علق المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على أزمة انسحاب الأهلي من مباراة القمة رقم 130.

وقال "منصور" في تصريحات خاصة لمصراوي: لو كنت رئيسًا للزمالك اليوم وفي هذا الموقف، كنت سأوافق على تأجيل المباراة أمام الأهلي".

وأضاف : "فعلت ذلك من قبل يقصد ـ"الانسحاب"؛ ولكن في ظروف مختلفة والملعب حينها لم يكن فيه جمهور، لكن الآن الوضع مختلف، وكان من الممكن أن تحدث مجزرة في الملعب".

وأعلن الحكم محمود بسيوني حكم مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، إلغاء اللقاء، بسبب عدم حضور فريق الأهلي إلى استاد القاهرة الدولي في الموعد المحدد للمباراة.

وكان من المقرر إقامة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في التاسعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الأولى من الدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز.

وتواجد فريق الزمالك في أرض الملعب في الموعد المحدد للقاء، وكذلك تواجد طاقم التحكيم المصري المكلف بإدارة المباراة بقيادة محمود بسيوني، دون حضور لاعبي الأهلي والجهاز الفني للفريق، لينتظر حكم اللقاء لمدة 15 دقيقة، قبل أن يعلن عن إلغاء المباراة لعدم تواجد فريق الأهلي.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد أصدر بيانا صباح اليوم، طالب خلاله بتأجيل مباراة القمة أمام الزمالك بسبب عدم الاستعانة بحكام أجانب لإدارة اللقاء، مهددا بعدم استكمال بطولة الدوري الممتاز في حالة عدم الاستجابة لطلباته.

من جانبه، أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك - في بيان رسمي - تمسكه بإقامة اللقاء في موعده وعدم تأجيله، وعدم تغيير طاقم التحكيم الذي أعلن اتحاد الكرة أمس.

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