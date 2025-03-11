مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

لاس بالماس

- -
22:00

ألافيس

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

اوكسير

الدوري الإيطالي

جنوى

- -
21:45

ليتشي

جميع المباريات

إعلان

أول رد فعل من عضو مجلس الأهلي بعد الانسحاب أمام الزمالك

11:36 م الثلاثاء 11 مارس 2025

مجلس إدارة الأهلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

نشر عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، محمد الدماطي، منشور أثار جدلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر الدماطي عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك" صورة لمجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الخطيب، وعلق بـ 3 رموز تعبيرة "قبضة يد".

وجاء ذلك التعليق، بعد انسحاب الأهلي من مباراة الزمالك التي كان مقررا لها اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

وكان قد هدد المارد الأحمر بالانسحاب من المباراة مساء اليوم، عبر بيان رسمي بسبب تعيين طاقم تحكيم مصري بدلا من الأجنبي.. للإطلاع على بيان الأهلي اضغط هنا

لمتابعة تغطية خاصة لأزمة انسحاب الأهلي من مباراة القمة أمام الزمالك (اضغط هنا)

اقرأ أيضًا:

من التهديد حتى جلوس دونجا على الكرة.. كواليس انسحاب الأهلي من مباراة القمة ضد الزمالك

أول تعليق من مرتضى منصور على انسحاب الأهلي من مباراة القمة (خاص)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي الزمالك مباراة الأهلي والزمالك الأهلي ضد الزمالك انسحاب الأهلي عضو مجلس الزمالك محمد الدماطي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مرتضى منصور يفجر مفاجأة: لو كنت رئيسا للزمالك اليوم لاتخذت هذا القرار (خاص)

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

حادث القنطرة شرق.. مأساة أطفال الحضانة على شريط السكك الحديد (تغطية خاصة)
حوار| المخرج أحمد خالد موسى يكشف عن كواليس "العتاولة 2": الأحداث ستفاجئ الجمهور