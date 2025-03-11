أول رد فعل من عضو مجلس الأهلي بعد الانسحاب أمام الزمالك

كتب - محمد القرش:

نشر عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، محمد الدماطي، منشور أثار جدلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر الدماطي عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك" صورة لمجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الخطيب، وعلق بـ 3 رموز تعبيرة "قبضة يد".

وجاء ذلك التعليق، بعد انسحاب الأهلي من مباراة الزمالك التي كان مقررا لها اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

وكان قد هدد المارد الأحمر بالانسحاب من المباراة مساء اليوم، عبر بيان رسمي بسبب تعيين طاقم تحكيم مصري بدلا من الأجنبي.. للإطلاع على بيان الأهلي اضغط هنا

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