كتب- وائل توفيق:

نشرت صحيفة ماركا الإسبانية تقريرًا عن مباراة القمة التي انسحب منها النادي الأهلي.

ووصف انسحاب الأهلي من المباراة ضد الزمالك بالـ "فضيحة في كرة القدم المصرية".

وذكر التقرير، أن النادي الأهلي ، متصدر الدوري المصري كان على موعد مع نادي الزمالك. لكن تلك المباراة لم تقام بسبب اعتراض النادي الأهلي على إقامتها إلا بتعيين حكم أجنبي بسبب الأخطاء المستمرة للحكام المحليين في البطولة.

وكان من المقرر أن تبدأ المباراة في الساعة التاسعة والنصف مساء، لكن فريق الزمالك فقط هو الذي حضر إلى الملعب.

وكان النادي الأهلي قد أعلن صباح اليوم أنه لن يخوض المباراة إلا في وجود طاقم حكام أجانب. ولكن هذا لم يحدث، وبالتالي انسحب من المباراة.

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