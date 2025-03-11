جدول ترتيب الدوري المصري بعد انسحاب الأهلي من مباراة الزمالك

كتب - محمد عبد السلام:

انسحب النادي الأهلي من مباراة القمة ضد الزمالك التي كان المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على استاد القاهرة الدولي.

وبذلك الانسحاب، تُحتسب مباراة الأهلي والزمالك لصالح الأخير بنتيجة 3-0.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز..42 نقطة

2- الأهلي..39 نقطة

3- الزمالك..35 نقطة

4- المصري..30 نقطة

5- البنك الأهلي ..29 نقطة

6-بتروجيت..25 نقطة

7- سيراميكا كليوباترا..24 نقطة

8- فاركو..23 نقطة

9- حرس الحدود ..22 نقطة

10- زد..21 نقطة

11- طلائع الجيش..21 نقطة

12- سموحة..20 نقطة

13- الاتحاد السكندري..18 نقطة

14- الجونة..17 نقطة

15- غزل المحلة..17 نقطة

16-الإسماعيلي..14 نقطة

17- إنبي..12 نقطة

18- مودرن سبورت..9 نقاط

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