رسميا.. الزمالك يعلن تفعيل بند شراء محمود بنتايج

كتب - محمد القرش:

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة، حسين لبيب، عن تفعيل بند شراء المغربي محمود بنتايج الظهير الأيسر للفريق، من نادي سانت إتيان الفرنسي.

ووقع اللاعب رسمياً على عقود جديدة مع نادي الزمالك لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل لينتهي تعاقده بنهاية موسم 2027-2028.

وكان الزمالك ضم محمود بنتايج من نادي سانت إتيان الفرنسي على سبيل الإعارة لمدة موسم في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مع وجود بند بأحقية شراء اللاعب.

وأنهى مجلس إدارة نادي الزمالك كافة الإجراءات الخاصة بتفعيل بند شراء اللاعب لمدة ثلاثة مواسم.

يأتي ذلك في إطار خطة نادي الزمالك في الحفاظ على العناصر المميزة بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.