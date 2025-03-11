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أول قرار من بسيرو للاعبي الزمالك بعد انسحاب الأهلي

11:03 م الثلاثاء 11 مارس 2025
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (7)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (13)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (17)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (8)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (1)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (2)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (3)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (4)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (5)
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القاهرة ـ مراسل مصراوي

قرر المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك، جوزيه بيسيرو، خوض لاعبوه لتدريباتهم الاعتيادية يوم غد الأربعاء بعدما لم تُلعب مباراتهم أمام الأهلي.

وسيواصل فريق الزمالك تحضيراته في ملعب دون الحصول على راحة استعدادًا لمواجهة سموحة المقبلة في بطولة كأس مصر.

وكان من المقرر أن يحل فريق الأهلي ضيفًا على نظيره الزمالك عند التاسعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء ولكن لم يحضر لاعبو القلعة الحمراء إلى ملعب اللقاء.

ومن المقرر أن تحتسب المباراة بفوز الزمالك بنتيجة 3-0 وفقا للائحة الدوري المصري لموسم 2024/25.

وقرر النادي الأهلي عدم خوض مباراة القمة بسبب عدم تحقيق مطالبه بتعيين طاقم تحكيم أجنبي بدلا من المصري، وهو لم يحدث.

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