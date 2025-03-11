أول تعليق من الزمالك على تأجيل مباراة الأهلي 24 ساعة بحكام أجانب

كتب ـ محمد خيري:

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك عن موقفهم من الاقتراح الحالي بخصوص تأجيل موعد مباراتهم أمام الأهلي لمدة 24 ساعة على أن تقام بحكام أجانب.

وشدد المصدر المسؤول ذاته ـ الذي فضّل عدم ذكره اسمه ـ في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء ، على أن قصة مباراتهم مع الأهلي انتهت:"النادي فاز بالمباراة وفقا للوائح ولن نلعب اللقاء مجددا .. القصة انتهت".

وكان من المقرر أن يحل فريق الأهلي ضيفًا على نظيره الزمالك عند التاسعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء ولكن لم يحضر لاعبو القلعة الحمراء إلى ملعب اللقاء.

ومن المقرر أن تحتسب المباراة بفوز الزمالك بنتيجة 3-0 وفقا للائحة الدوري المصري لموسم 2024/25.

وقرر النادي الأهلي عدم خوض مباراة القمة بسبب عدم تحقيق مطالبه بتعيين طاقم تحكيم أجنبي بدلا من المصري، وهو لم يحدث.

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