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بعد أزمة القمة.. عماد متعب: "المشكلة الحالية تتلخص في مين اللي عاوز يمشي كلامه"

10:45 م الثلاثاء 11 مارس 2025
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (7)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (15)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (1)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (2)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (17)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (8)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (3)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (4)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (10)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (6)
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    جماهير الزمالك (1)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (12)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (15)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (16)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (14)
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    دونجا يجلس على الكرة في انتظار نهاية المباراة
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استنكر نجم الأهلي السابق عماد متعب الأزمة الجارية بسبب عدم إقامة مباراة الزمالك وضيفه الأهلي.

وكان من المقرر أن يحل فريق الأهلي ضيفًا على نظيره الزمالك عند التاسعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء ولكن لم يحضر لاعبو القلعة الحمراء إلى ملعب اللقاء.

وقال متعب خلال تواجده بالاستديو التحليلي على قناة أون تايم سبورتس مساء اليوم:"أتأسف لجماهير الأهلي لأن اسمي كان مرتبطًا بالرابطة ولكنني ليس لدي علاقة بالرابطة منذ عام ونصف العام ولا أعلم ماذا يدور داخل الرابطة ولست موجودًا من الأساس في جروب الرابطة".

وأضاف نجم الأهلي السابق:"المشكلة الحالية تتلخص في مين اللي عاوز يمشي كلامه، رابطة الأندية أم اتحاد الكرة والحمدلله أنا برا القصة دي من فترة بعيدة".

وأتم متعب تصريحاته بقوله:"أتساءل لماذا يتم الإعلان عن مواعيد مباريات المرحلة الثانية من الدوري فجرا بشكل مفاجئ، القرعة كانت تتم بكل شفافية عندما كنت موجودا في الرابطة".

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