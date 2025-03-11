كتب - محمد القرش:

شهدت الكرة المصرية واقعة مؤسفة خلال الساعات القليلة الماضية، حيث انسحب النادي الأهلي من مباراة القمة رقم 130 ضد الزمالك.

كواليس انسحاب الأهلي من مباراة القمة ضد الزمالك

وبدأت الأزمة عندما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين طاقم حكام مصر لقيادة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك.

ولكن المارد الأحمر رفض ذلك المبدأ، حيث أصدر بيانا رسميا يؤكد فيه عدم خوض المباراة بطاقم تحكيم مصري، وهدد بالانسحاب من اللقاء والدوري المصري أيضًا.

وظلت مخاطبات رابطة الأندية واتحاد الكرة إلى النادي الأهلي من أجل العدول عن قراره، لكن لم يتراجع محمود الخطيب عن موقفه الذي كان نهائيا.

وقبل المباراة بساعات قليلة تحركت بعثة الزمالك نحو استاد القاهرة الدولي بجانب طاقم التحكيم المصري الذي قاده محمود بسيوني.

وعلى الجانب الآخر، تحرك لاعبي المارد الأحمر إلى مقر النادي بمدينة نصر من أجل خوض التدريبات الجماعية اليومية.

وبالفعل نزل لاعبي الزمالك وطاقم التحكيم أرض ملعب استاد القاهرة في تمام الساعة التاسعة والنصف.

وترقب اللاعبين والحكام والجماهير انتهاء مهلة تأخير النادي الأهلي "20 دقيقة" والتي شهدت هتافات نارية بين الجماهير وجلوس نبيل عماد دونجا على الكرة، حتى قرر الحكم إطلاق الصافرة بفوز الزمالك 3-0.

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