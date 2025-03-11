أول تعليق من مرتضى منصور على انسحاب الأهلي من مباراة القمة (خاص)

كتب ـ محمد الصاوي:

هاجم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، الإعلام المصري والنظام الرياضي في تعليق ناري على انسحاب الأهلي من مباراة القمة أمام الزمالك، واصفًا الوضع بـ "المهزلة الإعلامية".

وقال منصور في تصريحاته لمصراوي: "أنا لما مرضتش ألعب المرة اللي فاتت، أنا وديت الأشبال، وكان الأهلي عنده مباراة مهمة في بطولة أفريقيا والزمالك كان عنده مباراة مهمة، وكانوا جايين من خناقة في الإمارات وكان الوضع ممكن ينفجر لدرجة حدوث مجزرة... والإعلام فضّل يهيج الدنيا لحد ما أنا مشيت".

وأضاف: "الإعلام ظل يتكلم ويضخّم الأمور لحد ما أنا تركت المكان، أين وزير الشباب والرياضة؟ أين هو الآن؟ هل هو مشغول عن مشاكل الرياضة؟ هو عمال يروح من بلد لبلد ومن مركز لمركز... كل ده يدل على وجود فوضى رياضية وإعلامية".

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