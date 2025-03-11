أول بيان رسمي من النادي الأهلي تجاه جمهوره بعد الانسحاب أمام الزمالك

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي تحمل قيمة تذاكر الجماهير التي حضرت إلى ستاد القاهرة لحضور مباراة الزمالك.

وأوضح مجلس إدارة النادي الأهلي، عبر بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء، أنه كلف الإدارة التنفيذية بالتواصل مع شركة تذكرتي خلال الساعات القادمة؛ لتحديد طريقة إعادة قيمة هذه التذاكر لأصحابها بالشكل القانوني.

وكان من المقرر أن يحل فريق الأهلي ضيفًا على نظيره الزمالك عند التاسعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء ولكن لم يحضر لاعبو القلعة الحمراء إلى ملعب اللقاء.

يذكر أن الأهلي كان قد أعلن عدم خوضه لقاء الزمالك اليوم مطالبًا بتأجيله حتى يتولى طاقم تحكيم أجنبي قيادة المباراة بدلاً من الطاقم المحلي.



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