تعليق ساخر من أيمن أشرف بالتزامن مع انسحاب الأهلي أمام الزمالك

علق لاعب الأهلي السابق والحالي لفريق البنك الأهلي، أيمن أشرف على انسحاب ناديه السابق من مواجهة الزمالك.

وكان من المقرر أن يحل فريق الأهلي ضيفًا على نظيره الزمالك عند التاسعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء ولكن لم يحضر لاعبو القلعة الحمراء إلى ملعب اللقاء.

ونشر أيمن أشرف عبر حسابه بمنصة إكس بالتزامن مع ذلك تعليق ضاحك.

يذكر أن الأهلي كان قد أعلن عدم خوضه لقاء الزمالك اليوم مطالبًا بتأجيله حتى يتولى طاقم تحكيم أجنبي قيادة المباراة بدلاً من الطاقم المحلي.

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