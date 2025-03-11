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تعليق ساخر من أيمن أشرف بالتزامن مع انسحاب الأهلي أمام الزمالك

10:14 م الثلاثاء 11 مارس 2025
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    نزول الزمالك وغياب الأهلي (1)
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    خلال انسحاب الأهلي في مباراة القمة
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    غياب الأهلي مع بداية مباراة الزمالك (1)
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    غياب الأهلي مع بداية مباراة الزمالك (2)
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    الأهلي يغيب عن مباراة القمة
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    طاقم تحكيم مباراة القمة
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    غياب الأهلي مع بداية مباراة الزمالك (3)
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    جماهير الأهلي (3)
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    جماهير الأهلي (1)
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    جماهير الأهلي (2)
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    جماهير الزمالك (2)
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علق لاعب الأهلي السابق والحالي لفريق البنك الأهلي، أيمن أشرف على انسحاب ناديه السابق من مواجهة الزمالك.

وكان من المقرر أن يحل فريق الأهلي ضيفًا على نظيره الزمالك عند التاسعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء ولكن لم يحضر لاعبو القلعة الحمراء إلى ملعب اللقاء.

ونشر أيمن أشرف عبر حسابه بمنصة إكس بالتزامن مع ذلك تعليق ضاحك.

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يذكر أن الأهلي كان قد أعلن عدم خوضه لقاء الزمالك اليوم مطالبًا بتأجيله حتى يتولى طاقم تحكيم أجنبي قيادة المباراة بدلاً من الطاقم المحلي.

لمتابعة تغطية خاصة لأزمة انسحاب الأهلي من مباراة القمة أمام الزمالك (اضغط هنا)

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أيمن أشرف الزمالك ضد الأهلي الدوري المصري انسحاب الأهلي
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