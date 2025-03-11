دون نقطة عرق.. الزمالك يفوز بالقمة رقم 130 بسبب انسحاب الأهلي

أطلق حكم مباراة القمة رقم 130 بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، بفوز الفارس الأبيض.

ومن المقرر أن تحتسب المباراة بفوز الزمالك بنتيجة 3-0 وفقا للائحة الدوري المصري لموسم 2024/25.

وقرر النادي الأهلي عدم خوض مباراة القمة بسبب عدم تحقيق مطالبه بتعيين طاقم تحكيم أجنبي بدلا من المصري، وهو لم يحدث.

ونزل فريق الزمالك وطاقم التحكيم أرض ملعب استاد القاهرة في موعد، الساعة التاسعة والنصف، وبعد الانتظار لمدة 20 دقيقة "وفقا للائحة" ولم يحضر المارد الاحمر، قرر محمود بسيوني بانتهاء اللقاء.

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