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دون نقطة عرق.. الزمالك يفوز بالقمة رقم 130 بسبب انسحاب الأهلي

09:58 م الثلاثاء 11 مارس 2025
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    نزول الزمالك وغياب الأهلي (2)
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    نزول الزمالك وغياب الأهلي (1)
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    غياب الأهلي مع بداية مباراة الزمالك (3)
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    طاقم تحكيم مباراة القمة
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    غياب الأهلي مع بداية مباراة الزمالك (1)
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    الأهلي يغيب عن مباراة القمة
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    غياب الأهلي مع بداية مباراة الزمالك (2)
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أطلق حكم مباراة القمة رقم 130 بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، بفوز الفارس الأبيض.

ومن المقرر أن تحتسب المباراة بفوز الزمالك بنتيجة 3-0 وفقا للائحة الدوري المصري لموسم 2024/25.

وقرر النادي الأهلي عدم خوض مباراة القمة بسبب عدم تحقيق مطالبه بتعيين طاقم تحكيم أجنبي بدلا من المصري، وهو لم يحدث.

ونزل فريق الزمالك وطاقم التحكيم أرض ملعب استاد القاهرة في موعد، الساعة التاسعة والنصف، وبعد الانتظار لمدة 20 دقيقة "وفقا للائحة" ولم يحضر المارد الاحمر، قرر محمود بسيوني بانتهاء اللقاء.

لائحة الدوري المصري 202425

لمتابعة تغطية خاصة لأزمة انسحاب الأهلي من مباراة القمة أمام الزمالك (اضغط هنا)

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