موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الانسحاب من لقاء الزمالك

كتب - محمد عبد السلام:

انسحب النادي الأهلي من مباراة القمة رقم 130 ضد الزمالك التي كان مقررا له اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة والنصف على استاد القاهرة الدولي.

ويلاقي الأهلي نظيره فريق إنبي يوم الخميس الموافق 20 مارس، ضمن مواجهات الجولة الأولى من كأس الرابطة المصرية.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة 9:30 مساء الذي يقام على استاد القاهرة الدولي.

ويأتي الأهلي في المجموعة الثالثة من كأس الرابطة المصرية مع كلا من، طلائع الجيش و فاركو وإنبي.

وتعد تلك المباراة هي الأولى للمارد الأحمر في كأس الرابطة المصرية.

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