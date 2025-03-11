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في غياب الأهلي.. نزول لاعبي الزمالك وطاقم التحكيم أرض ملعب استاد القاهرة

09:36 م الثلاثاء 11 مارس 2025
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    غياب الأهلي مع بداية مباراة الزمالك (3)
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    طاقم تحكيم مباراة القمة
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    غياب الأهلي مع بداية مباراة الزمالك (1)
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    الأهلي يغيب عن مباراة القمة
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    جماهير الأهلي (1)
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    جماهير الزمالك (1)
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    نزول الزمالك وغياب الأهلي (1)
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    نزول الزمالك وغياب الأهلي (2)
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كتب - محمد القرش:

نزل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أرض ملعب استاد القاهرة الدولي في غياب بعثة الأهلي، وتواجد طاقم تحكيم اللقاء.

وهدد النادي الأهلي بعدم خوض مباراة القمة رقم 130 بسبب تعيين طاقم تحكيم مصري بدلا من الأجنبي في بيان رسمي أصدر مساء اليوم الثلاثاء.

وكان من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على استاد القاهرة الدولي.

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