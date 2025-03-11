تعليق ناري من أمير مرتضى منصور على أزمة مباراة القمة

كتب-محمد الصاوي:

علق أمير مرتضى منصور مديرة الكرة السابق بنادي الزمالك، على أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم، وتهديدات الأحمر بالانسحاب من اللقاء اعتراضا على طاقم التحكيم المصري.

وقال أمير مرتضى منصور في تصريحات خاصة لمصراوي: "أطالب بتطبيق اللوائح على النادي الأهلي مثلما تم تطبيقها على الزمالك مسبقا، اتحاد الكرة في اختبار حقيقي، وأن لم يتم تطبيق اللوائح فيجب أن يلغى النشاط في مصر 3 أو 4 سنوات حتى نعيد تشكيل الأمور بشكل جيد".

واختتم أمير في رسالة لجماهير الزمالك: "أطالب الجماهير بدعم اللاعبين والجهاز الفني، لدينا لاعبين على أعلى مستوى وجهاز فني أراه جيد جدا".

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