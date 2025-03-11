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الأهلي يوافق على اقتراح تأجيل مباراة الزمالك إلى هذا الموعد

09:25 م الثلاثاء 11 مارس 2025
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كتب - مراسل مصراوي:

اقترح اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة على قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، تأجيل مباراة القمة غدا.

وقال مصدر "لمصراوي" إن النادي الأهلي وافق على اقتراح تأجيل المباراة 24 ساعة وفق طلبات المسؤولين حاليا باتحاد الكرة ووزارة الرياضة من مجلس الأهلي.

وشهدت أحداث ما قبل المباراة إثارة كبيرة بتهديد النادي الأهلي بالانسحاب، ثم أصدر الزمالك بيانا رسميا يؤكد فيه تمسكه بالطاقم التحكيم المصري الذي تم تعيينهم لقيادة اللقاء.

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