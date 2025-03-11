"غرامة 20 مليون وهبوط".. ماذا يحدث حال انسحاب الأهلي من الدوري؟

القاهرة ـ مصراوي

هدد النادي الأهلي بالانسحاب من بطولة الدوري حال عدم الاستجاب إلى مطالبه بتعيين طاقم تحكيم أجنبي لمباراة فريقه التي من المقرر أن يلتقي بها نظيره الزمالك عند التاسعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات

من اللائحة..

لوّح النادي الأهلي بورقة الانسحاب من الدوري المصري الممتاز، إذا لم يتم الاستجابة لطلبه بتعيين طاقم تحكيم أجنبي لمباراة القمة أمام الزمالك.

وكانت رابطة الأندية المصرية قد حددت عقوبات للأندية التي ستنسحب من بطولة الدوري، بحسب ما ورد بلائحتها وهي كالتالي:

1) هبوط النادي للدرجة الأدنى في الموسم القادم 2025/26 ويحرم من المشاركة في المسابقة للموسمين القادمين.

2) يتم تغريم النادي 20 مليون جنيه مصري.

3) يتحمل النادي الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل المتوقع من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب.

4) احتساب كافة النقاط والأهداف المسجلة والأهداف في مرماه لجميع مبارياته التي لعبها خلال المرحلة الأولى، وسيتم أخذها في الاعتبار عند تحديد ترتيب الفرق في المسابقة.

5) تبقى كافة العقوبات التي تحددها لجنة الانضباط كما هي إضافة إلى كل البطاقات الصفراء والبطاقات الحمراء المسجلة على الفريق خلال المباريات المذكورة أعلاه.

6) تُلغى نتائج كافة مباريات الفريق المنسحب التي لعبها خلال المرحلة النهائية ولغاية الانسحاب، ولن يتم حساب كافة النقاط والأهداف التي أحرزها والأهداف المسجلة في مرماه عند تحديد ترتيب المسابقة، وستظل العقوبات الصادرة من لجنة الانضباط سارية بالإضافة إلى البطاقات الصفراء أو الحمراء التي مُنحت للاعبيه أو مسؤوليه أثناء أي مباراة من مباريات المسابقة.

وحتى الآن، لم تصل بعثة الفريق الأول لنادي الأهلي أرض الملعب ولم يتحدد موقفهم من خوض المباراة.

ترتيب الزمالك والأهلي في الدوري المصري

ويحتل فريق الزمالك قبل المباراة المركز الثالث بجدول الترتيب الدوري برصيد 32 نقطة فيما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 39 نقطة.

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