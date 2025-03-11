"يدفع ثمنه مجلس إدارة الأهلي".. عمرو أديب يعلق على أزمة مباراة القمة

كتبت-هند عواد:

علق الإعلامي عمرو أديب على أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والمقرر لها بعد قليل، في إطار منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية بالدوري المصري الممتاز.

وكتب عمرو أديب عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "أظن أن الأهلي أخذ قرارا غلط، بعد العنترية حتكتشف أنه كان متسرعا وهذا قرار يجب أن يدفع ثمنه مجلس الإدارة".

وما زال مصير مباراة القمة مجهولا، بسبب إصرار الأهلي على عدم خوض اللقاء في وجود طاقم تحكيم مصري.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين محمود بسيوني حكما لمباراة الأهلي والزمالك، ويعاونه كل من أحمد توفيق طلب مساعد أول وسامي هلهل مساعد ثاني، وحمادة القلاوي حكما رابعا، وعلى تقنية الفيديو أحمد الغندور ويعاونه محمد الشناوي وهاني عبد الفتاح.

ورفض النادي الأهلي، في بيان رسمي، خوض مباراة القمة وتمسك بتأجيل اللقاء، لحين وجود طاقم تحكيم أجنبي.

وأوضح: "التمسك بتأجيل المباراة لحين الالتزام بقرار رابطة الأندية المحترفة التي تنظم مسابقة الدوري، ورغبة النادي بإقامة مباراة اليوم بطاقم تحكيم أجنبي؛ لتوفير العدالة بين الأندية المتنافسة.. وفي حالة عدم الاستجابة، فإن النادي الأهلي يعلن عدم استكمال بطولة الدوري".

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