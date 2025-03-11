"طاقم تحكيم سعودي في الطريق".. إبراهيم فايق يكشف تطورات أزمة مباراة الزمالك والأهلي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن تطور الموقف لحل أزمة مباراة الزمالك والأهلي التي كان من المقرر أن يتم إقامتها عند التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من مجموعة التتويج بالدوري المصري.

وكتب فايق، عبر حسابه بمنصة إكس مساء اليوم:"وزارة الشباب والرياضة طلبت منها الأطراف التحرك متأخرًا وكان ذلك عصر اليوم وقام دكتور أشرف صبحي بمخاطبة نظيره السعودي ومشكورًا سارع بإرسال طاقم تحكيم أجنبي من المملكة العربية السعودية سيصل للقاهرة (في طريقه الآن) الساعة ١١:٤٥ دقيقة ليلاً بعد المباراة.. وحاولت الوزارة حل الموضوع وديًا بين الأطراف لتأجيل اللقاء ٢٤ ساعة لكن دون جدوى حتى الآن خاصة مع تمسك الزمالك بموقفه وإعلانه رسميًا وفي الغرف المغلقة رفض التأجيل لأي سبب".

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد وصلت في وقت سابق من اليوم إلى ملعب استاد القاهرة الدولي بمدينة نصر؛ استعدادا لمواجهة الأهلي في القمة المصرية رقم 130.

وحتى الآن، لم تصل بعثة الفريق الأول لنادي الأهلي أرض الملعب ولم يتحدد موقفهم من خوض المباراة.

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