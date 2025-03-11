مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

لاس بالماس

- -
22:00

ألافيس

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

اوكسير

الدوري الإيطالي

جنوى

- -
21:45

ليتشي

جميع المباريات

إعلان

"طاقم تحكيم سعودي في الطريق".. إبراهيم فايق يكشف تطورات أزمة مباراة الزمالك والأهلي

09:04 م الثلاثاء 11 مارس 2025

الأهلي ضد الزمالك (3)

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن تطور الموقف لحل أزمة مباراة الزمالك والأهلي التي كان من المقرر أن يتم إقامتها عند التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من مجموعة التتويج بالدوري المصري.

وكتب فايق، عبر حسابه بمنصة إكس مساء اليوم:"وزارة الشباب والرياضة طلبت منها الأطراف التحرك متأخرًا وكان ذلك عصر اليوم وقام دكتور أشرف صبحي بمخاطبة نظيره السعودي ومشكورًا سارع بإرسال طاقم تحكيم أجنبي من المملكة العربية السعودية سيصل للقاهرة (في طريقه الآن) الساعة ١١:٤٥ دقيقة ليلاً بعد المباراة.. وحاولت الوزارة حل الموضوع وديًا بين الأطراف لتأجيل اللقاء ٢٤ ساعة لكن دون جدوى حتى الآن خاصة مع تمسك الزمالك بموقفه وإعلانه رسميًا وفي الغرف المغلقة رفض التأجيل لأي سبب".

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد وصلت في وقت سابق من اليوم إلى ملعب استاد القاهرة الدولي بمدينة نصر؛ استعدادا لمواجهة الأهلي في القمة المصرية رقم 130.

وحتى الآن، لم تصل بعثة الفريق الأول لنادي الأهلي أرض الملعب ولم يتحدد موقفهم من خوض المباراة.

لمتابعة تغطية خاصة لأزمة انسحاب الأهلي من مباراة القمة أمام الزمالك (اضغط هنا)

اقرأ أيضًا:

"تحفظ أشرف صبحي".. مصدر يكشف لمصراوي مصير مباراة القمة

في حال مقاطعة القمة ال130.. أبرز انسحابات الأهلي السابقة وأسبابها

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك ضد الأهلي الدوري المصري الزمالك الأهلي إبراهيم فايق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بداية مران فريق الأهلي في ملعب مدينة نصر.. وتجاهل مباراة الزمالك

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

حادث القنطرة شرق.. مأساة أطفال الحضانة على شريط السكك الحديد (تغطية خاصة)
حوار| المخرج أحمد خالد موسى يكشف عن كواليس "العتاولة 2": الأحداث ستفاجئ الجمهور