هتافات لأنصار الأهلي بإلغاء المباراة.. وجماهير الزمالك ترد: عاوزين أجانب ليه؟

كتب - محمد خيري:

تشهد أحداث ما قبل مباراة قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، هتافات نارية بين جمهور المارد الأحمر والفارس الأبيض.

ووفقا لمراسل "مصراوي" المتواجد في ستاد القاهرة الدولي، فإن جماهير الأهلي طالبت بإلغاء المباراة عند نزول طاقم التحكيم أرض المباراة، وردت جماهير الزمالك: "هو التحكيم قصر في ايه عاوزين أجانب ليه".

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على استاد القاهرة الدولي.

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