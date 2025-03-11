كتب ـ رامي بشاي:

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة الأهلي المقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى للمرحلة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك لمباراة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : حسام عبد المجيد – محمود حمدي الونش – صلاح مصدق.

خط الوسط: محمود بنتايج - نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – ناصر ماهر – عمر جابر.

خط الهجوم : سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد حسام وأحمد فتوح وأحمد محمود ومحمد حمدي ومحمد السيد وعبد الله السعيد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وحسام أشرف.

وحتى الآن، لم تصل بعثة الفريق الأول لنادي الأهلي أرض الملعب ولم يتحدد موقفهم من خوض المباراة.

ترتيب الزمالك والأهلي في الدوري

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بفارق 7 أنقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

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