طاقم تحكيم غاني في القاهرة قبل القمة.. ما القصة؟

كتب-مصراوي:

تفصلنا أقل من ساعة على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية بالدوري المصري الممتاز، وحتى الآن ما زال مصير اللقاء مجهولا.

ووصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، فيما ما زال لم تصل بعثة الأهلي، بعدما أعلن الأحمر تمسكه بتأجيل اللقاء، بسبب رغبته في وجود طاقم تحكيم أجنبي، وفي حالة عدم الاتسجابة، لن يستكمل الأحمر بطولة الدوري.

ومن جانبه، أكد الاتحاد المصري لكرة القدم، ثقته في طاقم التحكيم المصري لإدارة المباراة، بقيادة محمود بسيوني، وبالفعل وصل هذا الطاقم إلى ستاد القاهرة الدولي.

ورغم ذلك، يمكن أن يأتي الحل من بوابة منتخب مصر للمحليين، الذي خاض مباراة ضد جنوب أفريقيا، يوم الأحد الماضي، في تصفيات أمم أفريقيا، وقاد المباراة طاقم تحكيم غاني.

ولم يغادر طاقم التحكيم الغاني مصر حتى الآن، وذلك بقيادة دانيال لاري، وعاونه كلا إيمانويل دولاجبانو وسيث أبليتور.

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