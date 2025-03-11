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غرفة ملابس فريق الأهلي دون قمصان (صورة)

08:30 م الثلاثاء 11 مارس 2025
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    وصول لاعبي الزمالك أرض ملعب المباراة (4)
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    حكام مباراة الأهلي والزمالك (5)
  • عرض 13 صورة
    حكام مباراة الأهلي والزمالك (4)
  • عرض 13 صورة
    حكام مباراة الأهلي والزمالك (2)
  • عرض 13 صورة
    وصول لاعبي الزمالك أرض ملعب المباراة (2)
  • عرض 13 صورة
    وصول لاعبي الزمالك أرض ملعب المباراة (1)
  • عرض 13 صورة
    وصول لاعبي الزمالك أرض ملعب المباراة (3)
  • عرض 13 صورة
    حكام مباراة الأهلي والزمالك (3)
  • عرض 13 صورة
    حكام مباراة الأهلي والزمالك (1)
  • عرض 13 صورة
    وصول لاعبي الزمالك أرض ملعب المباراة (6)
  • عرض 13 صورة
    وصول لاعبي الزمالك أرض ملعب المباراة (5)
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    وصول لاعبي الزمالك أرض ملعب المباراة (7)
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كتب - محمد القرش:

تشهد أحداث ما قبل مباراة القمة المصرية بين القطبين، الأهلي والزمالك، إثارة كبيرة إذ لم يتحدد موقف المارد الأحمر من خوض اللقاء المقرر له اليوم الثلاثاء.

ووصلت بعثة نادي الزمالك بجانب حكام مباراة القمة 130، لكن لم تصل بعثة المارد الأحمر بعد العديد من البيانات سبقت اللقاء.

وقال المادر الأحمر في بيانه الذي أصدره صباح اليوم: "ناقش مجلس إدارة النادي في اجتماعه الطارئ الذي جرى في الساعة الحادية عشرة صباحًا، "التخبط" الواضح الذي تشهده المنظومة الكروية بشكل غير مسبوق، فضلًا عن عدم التنسيق بين الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة والذي يدفع بالأندية إلى أزمات ومشاكل مستمرة"... للإطلاع على البيان بالكامل اضغط هنا

ومن المقرر أن يقام اللقاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على استاد القاهرة الدولي.

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