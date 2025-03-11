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حافلة الأهلي تصل مقر القلعة الحمراء بمدينة نصر بدلاً من ستاد القاهرة

08:22 م الثلاثاء 11 مارس 2025

حافلة نادي الاهلي

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القاهرة ـ مصراوي

وصلت حافلة فريق النادي الأهلي إلى مقر النادي بمدينة نصر في ظل احتجاج القلعة الحمراء على عدم تأجيل مباراة القمة وخوض اللقاء بحكام أجانب.

وبحسب مراسل مصراوي فتنتظر بعثة الأهلي المتواجدة بمقر النادي في مدينة نصر صدور أي قرار جديد من مجلس إدارتها بخصوص خوض المباراة.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد وصلت في وقت سابق من اليوم إلى ملعب استاد القاهرة الدولي بمدينة نصر؛ استعدادا لمواجهة الأهلي في القمة المصرية رقم 130.

وحتى الآن، لم تصل بعثة الفريق الأول لنادي الأهلي أرض الملعب ولم يتحدد موقفهم من خوض المباراة.


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