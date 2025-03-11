بيان جديد من الزمالك بعد أزمة مباراة القمة أمام الأهلي

كتب ـ رامي بشاي:

قال مجلس إدارة نادي الزمالك إن مجلسه يدرك تماماً واجباته تجاه النادي وجماهيره العظيمة، وفي مقدمتها الحفاظ على حقوق ومصالح النادي وضمان عدالة المنافسات وتكافؤ الفرص كما يلتزم النادي برعاية المصالح العامة ونجاح المسابقات الرياضية.

وأشار نادي الزمالك، عبر بيان جديد صادر اليوم الثلاثاء، إلى أن الجميع قد فوجئ بالإعلان بشكل مفاجئ عن موعد المباراة على نحو يتعذر معه طلب حكام أجانب وفقاً للمواعيد والضوابط المقررة في اللائحة.

وذكر نادي الزمالك:"وقد قبل الزمالك أداء المباراة بحكام مصريين للاعتبارات السابق ذكرها، إلى جانب مراعاة الحقوق التسويقية وثقة في قدرات اللاعبين والجهاز الفني فضلاً عن أن النادي تلقى في السابق تعهدات مؤكدة من المسؤولين عن اللعبه بعدم تكرار الأخطاء والكوارث التحكيمية التى كانت نتاج حملة إرهاب معنوي ضد الحكام قادها ودعمها بعض المنتفعين والمغرضين ممن ابُتلى بهم الوسط الرياضي والتي أدت إلى خسارة الزمالك الكثير من النقاط في المباريات الماضية وهو ما أقر به كل من يملك مثقال ذرة من عدل أو ضمير ولم ينكرها إلا قلة من الفاسدين".

وأتم نادي الزمالك بيانه بـ:"نؤكد التزامنا بثوابتنا وقيمه والترفع عن تلك المهاترات، ونعلن مجدداً أن تلك الحملات المشبوهة لا تخفى على أحد وأنه سيتصدى بكل حزم لمن يدبرها أو يستجيب لها ويدعو كافه الجهات المعنية باتخاذ كافه الإجراءات لضمان العدالة..

عاش الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر".