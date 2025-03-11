دون الأهلي.. وصول بعثة الزمالك وحكام مباراة القمة 130 استاد القاهرة (صور)

كتب - محمد القرش:

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ملعب استاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة الأهلي في القمة المصرية رقم 130.

كما وصل الطاقم التحكيم المصري المقرر قيادته للمباراة أرض الملعب منذ قليل بقيادة محمود بسيوني.

ويعاونه كل من، سامي هلهل وأحمد توفيق طلب وحمادة القلاوي حكما رابعا، وأحمد الغندور حكما لتقنية الفيديو ويعاونه هاني عبد الفتاح ومحمد الشناوي.

وحتى الآن، لم تصل بعثة الفريق الأول لنادي الأهلي أرض الملعب ولم يتحدد موقفهم من خوض المباراة.