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قبل لقاء القمة.. بعثة الأهلي تتحرك إلى ستاد القاهرة

07:48 م الثلاثاء 11 مارس 2025
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    الأهلي ضد الزمالك
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كتب-مصراوي:

تحركت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من فندق الإقامة في طريقها إلى ستاد القاهرة الدولي، قبل ساعتين من مباراة القمة ضد الزمالك.

وقال مصدر مطلع في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "حافلة الأهلي تحركت نحو ستاد القاهرة، استعدادًا لخوض مباراة القمة أمام الزمالك، والجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، عقد المحاضرة الفنية مع اللاعبين، داخل فندق الإقامة، وعقب نهاية المحاضرة، اتجه الفريق إلى استاد القاهرة".

وأضاف: "محمد شوقي نائب المدير الرياضي للنادي الأهلي، أبلغ اللاعبين في المحاضرة الفنية بالتوجه للملعب و النزول لأرضية ستاد القاهرة، ولكن في حالة وجود حكام أجانب أو عرب، وعدم النزول في حالة وجود حكام مصريين".

وأعلن مجلس إدارة الأهلي، رفض خوض مباراة القمة في وجود طاقم تحكيم مصري، وطالب بالتأجيل اللقاء، مهددا بالانسحاب من المسابقة.

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