ماذا يحدث قبل القمة 130 بين الأهلي والزمالك؟ (تغطية خاصة)

شهدت أحداث ما قبل القمة المصرية رقم 130 بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، أحداث مثيرة، تهديد بالانسحاب وشكوك حول إقامة المباراة في موعدها.

ومن المقرر ان تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي.

وخلال الروابط التالية نعرض لكم آخر تطورات أحداث ما قبل مباراة القمة المصرية:

وبدأ لاعبو الأهلي التدريبات الجماعية في ملعب مدينة نصر، أثناء اشتعال الأجواء قبل مباراة الزمالك في القمة 130. (وفقا لمراسل قناة "أون تايم سبورت")، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

علق الإعلامي عمرو أديب على أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والمقرر لها بعد قليل، في إطار منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية بالدوري المصري الممتاز، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن تطور الموقف لحل أزمة مباراة الزمالك والأهلي التي كان من المقرر أن يتم إقامتها عند التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من مجموعة التتويج بالدوري المصري، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

تشهد أحداث ما قبل مباراة قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، هتافات نارية بين جمهور المارد الأحمر والفارس الأبيض، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

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