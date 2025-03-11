رسالة غامضة من إيهاب الكومي قبل ساعات من مباراة القمة

كتبت-هند عواد:

أثار إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري السابق، الجدل برسالة غامضة، قبل ساعات من مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وكتب إيهاب الكومي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مفيش مباراة خلاص".

وبات مصير مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، مجهولا، بعد بيان النادي الأهلي وتمسكه بتأجيل اللقاء ورفض اللعب بطاقم تحكيم مصري (محمود بسيوني)، مهددا بالانسحاب من اللقاء والمسابقة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين محمود بسيوني حكما لمباراة الأهلي والزمالك، ويعاونه كل من أحمد توفيق طلب مساعد أول وسامي هلهل مساعد ثاني، وحمادة القلاوي حكما رابعا، وعلى تقنية الفيديو أحمد الغندور ويعاونه محمد الشناوي وهاني عبد الفتاح.

وبعد إعلان طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك، أصدر الاتحاد المصري بيانا رسميا، تمسك فيه بالتحكيم المصري للقمة، وهو ما رفضه الأهلي، خاصة في ظل غياب حكام النخبة في مصري، لخوض معسكر الاتحاد الأفريقي في كوت ديفوار.

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