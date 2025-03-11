مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

لاس بالماس

- -
22:00

ألافيس

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

اوكسير

الدوري الإيطالي

جنوى

- -
21:45

ليتشي

جميع المباريات

إعلان

رسالة غامضة من إيهاب الكومي قبل ساعات من مباراة القمة

06:08 م الثلاثاء 11 مارس 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    الأهلي ضد الزمالك
  • عرض 14 صورة
    الأهلي ضد الزمالك (2)
  • عرض 14 صورة
    الأهلي ضد الزمالك (3)
  • عرض 14 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي
  • عرض 14 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي
  • عرض 14 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي (10)
  • عرض 14 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي (7)
  • عرض 14 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي
  • عرض 14 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي (3)
  • عرض 14 صورة
    زيزو لاعب الزمالك خلال مباراة البنك الأهلي
  • عرض 14 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي (6)
  • عرض 14 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي (4)
  • عرض 14 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

أثار إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري السابق، الجدل برسالة غامضة، قبل ساعات من مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وكتب إيهاب الكومي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مفيش مباراة خلاص".

إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة السابق

وبات مصير مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، مجهولا، بعد بيان النادي الأهلي وتمسكه بتأجيل اللقاء ورفض اللعب بطاقم تحكيم مصري (محمود بسيوني)، مهددا بالانسحاب من اللقاء والمسابقة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين محمود بسيوني حكما لمباراة الأهلي والزمالك، ويعاونه كل من أحمد توفيق طلب مساعد أول وسامي هلهل مساعد ثاني، وحمادة القلاوي حكما رابعا، وعلى تقنية الفيديو أحمد الغندور ويعاونه محمد الشناوي وهاني عبد الفتاح.

وبعد إعلان طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك، أصدر الاتحاد المصري بيانا رسميا، تمسك فيه بالتحكيم المصري للقمة، وهو ما رفضه الأهلي، خاصة في ظل غياب حكام النخبة في مصري، لخوض معسكر الاتحاد الأفريقي في كوت ديفوار.

اقرأ أيضًا:

رغم تهديد الأهلي.. رئيس لجنة الحكام يجتمع مع طاقم مباراة القمة

قد يلعب ضد الأهلي.. انتهاء فترة إيقاف بوجبا وهذه وجهته المحتملة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إيهاب الكومي مباراة القمة مصير مباراة القمة الأهلي والزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"تطبيق اللوائح على الجميع".. بيان عاجل من الزمالك بشأن مباراة القمة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

حادث القنطرة شرق.. مأساة أطفال الحضانة على شريط السكك الحديد (تغطية خاصة)
حوار| المخرج أحمد خالد موسى يكشف عن كواليس "العتاولة 2": الأحداث ستفاجئ الجمهور